„Wenn die SVP Hunde besteuern will, schlagen wir von Fratelli d'Italia (FdI) vor, Kühe zu besteuern“, so die Landtagsabgeordnete und FdI-Fraktionssprecherin Anna Scarafoni.<BR \/><BR \/>Dass Hundebesitzer ab nächstem Jahr für ihre Vierbeiner etwas tiefer in die Tasche greifen müssen, stößt nicht bei allen auf Verständnis. Während die Gemeinden sich durch die Wiedereinführung der Hundesteuer sauberere Straßen erhoffen, sehen Touristiker in der Ortstaxe für Vierbeiner eine zusätzliche Belastung für den Tourismussektor ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/abgabe-fuer-vierbeiner-sorgt-fuer-zoff" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie die ganze Geschichte<\/a>).<h3>\r\nKuhsteuer: „100 Euro für jede Kuh auf Südtiroler Almen“<\/h3>Auch in politischen Kreisen trifft der Gesetzesentwurf nicht nur auf Zuspruch: Die Fraktionsvorsitzende der Fratelli d’Italia, Anna Scarafoni, hat auf den geplanten Gesetzesentwurf reagiert, wie die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet: „Wenn die SVP vorschlägt, in Südtirol eine Hundesteuer von 100 Euro einzuführen, werden wir als Partei eine Steuer von 100 Euro für jede Kuh auf den Südtiroler Almen vorschlagen.“ <BR \/><BR \/>Zur Einordnung: Im Schnitt 15 Kühen und acht Stück Jungvieh leben in einem Südtiroler Betrieb, soweit eine Umfrage des Projekts „Tierwohl Südtirol“. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217367_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Scarafoni betonte überdies den positiven Beitrag von Haustieren für das italienische Gesundheitssystem: „Dadurch spare der Staat laut Assalco-Zoomark-Bericht 2025 rund vier Milliarden Euro pro Jahr.“ Besonders für Menschen über 65 seien Haustiere ein wahres Wundermittel – dank der Gesellschaft, die sie bieten, und der Arztbesuche, die dadurch verringert werden.<h3>\r\nHundesteuer sei kontraproduktiv<\/h3>Die Landtagsabgeordnete kritisiert die Hundesteuer als kontraproduktiv: „Es ist sinnlos, Maßnahmen gegen das Aussetzen von Hunden zu treffen, wenn gleichzeitig Maßnahmen vorgeschlagen werden, die die das Problem verschärfen könnten.“ Was die Kurtaxe für Hunde von Touristen angehe, so begrüße die Fraktionssprecherin die Einführung eines leichten Aufschlags auf die normale Kurtaxe.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Hundesteuer und Ortstaxe: Ja oder Nein? Stimmen Sie ab!<BR \/><\/b><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="345315" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/>Was die Südtiroler über den Gesetzesentwurf denken, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hundesteuer-und-ortstaxe-so-denken-die-suedtiroler-darueber" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> lesen Sie hier.<\/a>