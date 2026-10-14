Wer unversichert einen schweren Unfall verschuldet, mit Sachschäden und Verletzten, der riskiert Haus und Hof, denn er haftet mit seinem Privateigentum, warnt <b>Gregor Stimpfl<\/b> (im Bild unten), CEO des Versicherungsbrokers Assiconsult. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372521_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Hat der nicht versicherte Unfallverursacher kein Privatvermögen, so springt der Gesamtstaatliche Fonds für die Unfallopfer („Fondo vittime della Strada“) ein. Allerdings muss man dann immer schauen, wie viel über den Fonds für die Unfallopfer ausbezahlt wird, erklärt Stimpfl. Es könne dann zu weiteren Forderungen des Geschädigten im Zuge eines Zivilverfahrens kommen.<BR \/><BR \/>Wenn man als Autofahrer regulär versichert ist, und beispielsweise von einem anderen Autofahrer gerammt wird, dessen Auto nicht kfz-haftpflichtversichert ist so sollte man nach einem solchen Unfall die Ordnungskräfte verständigen, den Unfall der eigenen Versicherung melden und darüber hinaus die Sache einem Anwalt übergeben, wenn ein nennenswerter Schaden verursacht wurde, rät Stimpfl. Wenn die Gegenpartei keine Versicherungspapiere vorweisen könne, sollte man immer einen Rechtsanwalt einschalten. <BR \/><BR \/>Jeder Autofahrer, der eine Kfz-Haftpflichtversicherung hat, zahlt mit seiner Polizze automatisch in einen Gesamtstaatlichen Fonds für die Unfallopfer ein, mit etwa fünf Prozent der Kosten seiner Polizze. Der Gesamtstaatliche Fonds für die Unfallopfer zahlt bei Unfällen von nicht versicherten Autofahrern bis zu maximal 6.450.000 Euro für Schäden an Personen und höchstens 1,3 Millionen Euro für Sachschäden, heißt es auf der Homepage der CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici). Bei sehr schweren Unfällen wie etwa in Luttach mit sieben Toten und sieben teils schwer verletzten Menschen reicht diese Summe bei weitem nicht aus.