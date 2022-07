Wenn es mit dem Flug nicht klappt: Das sind Ihre Rechte Wenn es mit dem Flug nicht klappt: Das sind Ihre Rechte

Wer in diesem Sommer mit dem Flugzeug abheben will, muss schon am Airport mit ungewöhnlichen Turbulenzen rechnen: Vor allem wegen Personalmangel werden in Europa reihenweise Flüge gestrichen. Auch beim Europäischen Verbraucherzentrum in Bozen gehen viele Anfragen und Beschwerden ein. Flugreisen-Expertin Milena Favretto hat für s+ die Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengefasst.