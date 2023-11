„Wenn ich morgen nicht zurückkehre“: Gedicht gegen Gewalt erobert das Internet

Giulias Schwester: „Ich werde niemals schweigen“

Giulia und Elena Cecchettin. - Foto: © ANSA / INSTAGRAM

Gino Cecchettin: „Liebes, ich vermisse dich so sehr, grüße deine Mama“

Das Foto zeigt Giulia mit ihrer Mutter, die vor einem Jahr gestorben ist. - Foto: © ANSA / FACEBOOK

Nach der schockierenden Entdeckung des Leichnams von Giulia Cecchettin verbreitet sich ein Gedicht rasant im Internet, in den sozialen Medien, einfach überall. Das Gedicht stammen von der peruanischen Aktivistin Cristina Torres Cáceres, die sich für die Rechte indigener Bevölkerungen und Umweltbildung engagiert. Doch das Gedicht aus dem Jahr 2011 richtet sich gegen Femizide und Gewalt gegen Frauen. Auch Giulias Schwester, Elena, hat es in den sozialen Medien geteilt.Das Gedicht „Se domani non torno...“ (Wenn ich morgen nicht zurückkehre...), drückt eindringlich die Bedrohung und die Gefahren aus, denen Frauen in der Gesellschaft ausgesetzt sind. Die Worte von Cristina Torres Cáceres berühren nicht nur durch ihre poetische Kraft, sondern vor allem durch die traurige Aktualität.In Barcis in Friaul ist am Samstagvormittag die Leiche der 22-jährigen Giulia Cecchettin gefunden worden, die seit rund einer Woche vermisst worden war. Ihr Ex-Freund, Filippo Turetta, wurde am Sonntag in Sachsen-Anhalt festgenommen. „Ich werde niemals schweigen. Ihr werdet mich nie zum Schweigen bringen“, schrieb Elena Cecchettin, Giulias Schwester, in einem Post auf Instagram. In ihren letzten Beiträgen in den sozialen Netzwerken greift Elena am Sonntag auch andere Geschichten über geschlechtsspezifische Gewalt auf. Auch sie zitiert die peruanische Aktivistin Cristina Torres Cáceres und schreibt: „Wenn ich morgen dran bin, wenn ich morgen nicht zurückkehre, zerstöre alles. Wenn ich morgen an der Reihe bin, will ich die Letzte sein.“„Es gibt keinen Ort, an dem man als Frau in Italien sicher sein kann, es gibt keinen Mann, dem man trauen kann“: So lautet der Schmerzensschrei von Elena Cecchettin, der Schwester von Giulia, auf Instagram.„Liebes, ich vermisse dich schon so sehr. Nimm Mama in den Arm und gib ihr einen Kuss von mir“, schrieb Gino Cecchettin, der Vater von Giulia, die am Samstag in der Gegend von Barcis in Friaul tot aufgefunden wurde, am Sonntagmorgen auf seinem Facebook-Profil.Es folgte ein Zitat: „Wahre Liebe demütigt nicht, enttäuscht nicht und verrät und verletzt das Herz nicht. Wahre Liebe schreit nicht, schlägt nicht, tötet nicht“.