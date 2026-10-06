460 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 28 Jahren wurden im vergangenen Jahr vom Verein „La Strada – Der Weg“ betreut. Rund die Hälfte von ihnen leidet an psychischen Störungen. „Diese Zahlen unterstreichen, wie wichtig es ist, solche Probleme früh zu erkennen“, betont Ulrike Oberlechner, Koordinatorin beim Verein „La Strada – Der Weg“.<BR \/><BR \/>Doch auch Erwachsene holen sich Hilfe: Derzeit nehmen insgesamt 618 Personen die Angebote der Dienste für psychische Gesundheit und Abhängigkeitserkrankungen in Anspruch.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1369317_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Aus diesem Grund organisiert der Verein zwei Veranstaltungen. Zum einen sollen sie die Aufmerksamkeit auf die Wichtigkeit der psychischen Gesundheit lenken. Aber auch der offene Dialog darüber soll gefördert werden. „Wir wollen vermitteln, dass psychische Gesundheit alle betrifft. Das Thema ist noch sehr schambehaftet und das wollen wir ändern“, erklärt Oberlechner. Anlass für die Aktion ist der Welttag der psychischen Gesundheit am 10. Oktober.<BR \/><BR \/> Die erste Veranstaltung ist die Ausstellung „Spuren eines roten Fadens“ am Mittwoch. Dort werden die Kunstwerke von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Bühlerhof in Brixen präsentiert. Mit jedem roten Faden wird eine Lebensgeschichte repräsentiert. Damit will man darstellen, dass alle Menschen manchmal durch schwierige Phasen gehen. Am Samstag findet zunächst ein Umzug durch Bozen statt. So soll im öffentlichen Raum die Aufmerksamkeit auf psychische Gesundheit gelenkt werden. Der Tag wird dann im WalterPark Spielplatz fortgesetzt, wo bis 21.30 Uhr Workshops zum Thema Wohlbefinden und Prävention, Informationsstände, Erfahrungsberichte sowie Vorträge von Expertinnen und Experten stattfinden.