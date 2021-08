Wenn Lumpi zu laut bellt: Streit vor Gericht

Homeoffice, Homeschooling, Lockdowns: In Coronavirus-Zeiten harrten und harren viele Menschen vor allem zu Hause aus. Die Pandemie hat allgemein vor Augen geführt, wie wichtig es ist, sich daheim wohlzufühlen. Was aber, wenn zum Beispiel Nachbars Lumpi, unermüdlich bellend, die Wohlfühlatmosphäre in den eigenen vier Wänden stört? Insbesondere in Mehrfamilienhäusern kann dies schnell in rechtliche Streitigkeiten ausarten.