Markus Falk: Es entspricht genau dem, was man sich erwarten konnte. Deshalb ist es eine gute Nachricht. Wir sind immer von 10.000 Infizierten ausgegangen, die man in der Massentestung entdeckten musste: davon etwa 6000 symptomatische, 4000 asymptomatische. Uns war es wichtig, die Asymptomatischen zu finden. Die Symptomatischen sind nämlich entweder bereits bekannt oder werden noch bekannt werden: wenn sie Symptome entwickeln und sich dann an den Hausarzt wenden. Beim Test hat man 3200 Asymptomatische gefunden. Man ist also ganz nah dran an dem, was wir uns erwartet hatten.Falk: Die 3000 Infizierten, die man gefunden hat, hätten das Infektionsgeschehen weiter befeuert. Jetzt sind sie identifiziert. Das führt dazu, dass es zu einem rapiden Abfall der Infektionszahlen kommen wird. Das war ja auch der Sinn der Aktion. Das Problem ist: Es reichen wenige Infizierte, um insgesamt eine Welle auszulösen. Die aktuelle Welle geht auf 125 Fälle vom September zurück. Es hat also nur anderthalb Monate gebraucht, bis aus diesen wenigen Fällen ein Riesenproblem geworden ist. Damals gab es aber sehr viel mehr Kontakte als heute.Falk: Diese Woche sollte man noch abwarten. Aber spätestens in der nächsten Woche kann man aufmachen. Das gilt sowohl für die Geschäfte als auch für die Gastronomiebetriebe. Man wird aber besonders vorsichtig sein müssen.Falk: Wenn man jetzt nicht aufsperrt, werden die Leute protestieren. Man sollte proaktiv an das Thema herangehen und den Menschen eindringlich nahelegen, dass sie darauf achten müssen, die Hygieneregeln zu beachten. Man muss für die Gastronomie eine Lanze brechen. Es gibt unglaublich viele Betriebe, die sich bereits im Sommer sehr bemüht haben, vorsichtig zu sein. Das wurde von der Kundschaft aber nicht immer gedankt. Man muss den Gästen klarmachen: Wenn sie wollen, dass das Lokal auch noch in 2 Wochen geöffnet ist, müssen sie sich an die Hygieneregeln halten.

kn