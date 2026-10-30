<b>Südtirol Online: Warum bist du heute hier?<\/b><BR \/><BR \/>Johanna Gamper: Eines der Themen, die mir besonders wichtig sind, ist der Klimawandel – eines der größten Probleme unserer Zeit. Wie ernst die Lage ist, haben wir besonders in diesem Sommer gesehen, der zu den heißesten aller Zeiten zählt. Dennoch wird von uns erwartet, acht Stunden täglich in Klassenzimmern zu sitzen, in denen Temperaturen von bis zu 30 Grad herrschen, und Inhalte zu lernen, die uns kaum auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten.<BR \/><BR \/><b>Stol: Welche anderen Themen sind dir wichtig?<\/b><BR \/><BR \/>Gamper: Es wird immer mehr Geld für das Militär ausgegeben und damit letztlich die Gewalt finanziert. Gleichzeitig wird die Bildung vernachlässigt. In Südtirol ist die Situation etwas besser, da mehr Geld in die Schulen investiert wird. Ich finde jedoch, dass dies überall auf der Welt so sein sollte, denn Bildung sollte allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein. Es sollte schließlich überall Chancengleichheit herrschen.<BR \/><BR \/><b>Stol: Wie ist es an deiner Schule?<\/b><BR \/><BR \/>Gamper: Meine Schule ist eigentlich recht gut. Wir bekommen die Materialien bereitgestellt, was ich sehr positiv finde. Es ist eine recht fortschrittliche Schule, aber es gibt immer Dinge, die man verbessern kann. Ein Problem ist, dass Lehrer fehlen. Die Schule hat Schwierigkeiten Lehrkräfte zu finden. In den vergangenen Jahren gab es beispielsweise Lehrkräfte, die über längere Zeit ausgefallen sind und die Vertretungen waren nicht wirklich qualifiziert. Wenn solche Lehrer das ganze Jahr über nicht mit den Schülerinnen und Schülern im Unterricht machen und man nichts lernt, dann ist das schade.