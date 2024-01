Wenn sich viele Menschen unser Südtirol nicht mehr leisten können

„ Die Landespolitik muss daher endlich auf den Großteil der Bevölkerung schauen, nicht auf die Lauten und Starken, die mehr und immer mehr wollen. ” — Martin Lercher, „Dolomiten“-Chef vom Dienst

Neulich im Fernsehen, in einer Doku über Kitzbühel: Eine sichtlich silikonhaltige Lady gleitet im Porsche durch den Nobelort und plaudert über ihre Heimatstadt. Dabei fällt sinngemäß die folgende Bemerkung: Wer sich den Gin Tonic für 20 Euro nicht leisten könne, werde sich in Kitzbühel auf Dauer nicht wohlfühlen und müsse halt irgendwo anders hingehen. So sei sie halt, die Welt. Wenig später kauft die Frau übrigens eine Wohnung für 1,5 Millionen Euro. Muss nicht das Allerbeste am Platz sein, viel Zeit im Jahr verbringe sie ohnehin in Südfrankreich und in der Karibik.Wer sich das nicht leisten kann, muss halt weg und sich was Billigeres suchen: Haben wir so was bald – oder schon – in Südtirol? Mehrere dunkle Wolken am heimischen Himmel lassen befürchten, dass es in diese Richtung zieht. Dass sich immer mehr Menschen unser Land nicht leisten können.Das beginnt bei den höheren Lebenshaltungskosten und geht bis zum Grundrecht Wohnen. Da ist vielleicht am deutlichsten sichtbar, wie Einheimische auf die Seite gedrängt werden. Wenn etwa halbe Dörfer als Ferienwohnungen, Bauernhöfe als Prestige-Objekte reicher Städter und Stadtappartements als betonstarke Geldanlage für Ausländer dienen. Auf der anderen Seite werden damit jene verdrängt, die keinen Geld-Bagger haben, um sich in Südtirol einen bleibenden Platz zu planieren. Junge Familien zum Beispiel, die sich außerhalb der Hoch-Tourismus-Täler eine Wohnung suchen müssen.In die Liste der Einheimischen, die an den Rand gedrängt werden, gehören die vielen Mindestrentnerinnen und -rentner, weiters Niedrigverdiener, die nicht einmal das Geld für eine Mietwohnung erarbeiten oder Alleinerziehende.Beim Empfang des Bischofs für die Journalisten in dieser Woche sprach Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer das Problem sichtlich besorgt an. Die Caritas beobachte, dass immer mehr Menschen in die Armut abrutschen oder von Armut bedroht sind – und auf der anderen Seite die Reichen immer reicher werden. „Das gefährdet den sozialen Frieden und das soziale Gleichgewicht im Land“, warnte die Direktorin.Es geht also darum, dass sich Einheimische weiterhin Südtirol leisten können und sie im eigenen Land nicht heimlich, still und leise an den Rand geschoben werden. Ihre Sorge um die Zukunft, ihre blanke Angst um das Plätzchen im eigenen Land – genau das ist der Nährboden für den Rechtspopulismus, der auch bei uns schon den Fuß in der Tür hat.Die Landespolitik muss daher endlich auf den Großteil der Bevölkerung schauen, nicht auf die Lauten und Starken, die mehr und immer mehr wollen.Höhere Renten, leistbares Wohnen, angemessene Gehälter, Absicherung unserer guten öffentlichen Gesundheitsversorgung – an welchen Schrauben gedreht werden muss, ist längst bekannt. Höchste Zeit, dass die neue Landesregierung den Schraubenschlüssel beherzt in die Hand nimmt!