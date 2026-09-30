Wenn eine persönliche Krise zu schwer wird und die eigenen Kräfte nicht mehr ausreichen, gibt es in Südtirol rund um die Uhr eine Anlaufstelle: das Psychologische Krisentelefon. Menschen in akuten psychischen oder existenziellen Krisen können dort professionelle Unterstützung erhalten.<BR \/><BR \/>Im Jahr 2025 wurde das Angebot 4717-mal in Anspruch genommen. Das entspricht durchschnittlich rund 13 Anrufen pro Tag. Insgesamt führten die Psychologinnen und Psychologen 545 Stunden Beratungsgespräche. Ein Gespräch dauerte im Durchschnitt 17 Minuten.<h3>\r\nKonflikte, Beziehungen und Familie<\/h3>Die häufigsten Gründe für einen Anruf lagen im privaten Umfeld. Besonders oft ging es um Konflikte, Beziehungsprobleme und familiäre Belastungen. Auch akute Belastungsreaktionen nach einschneidenden Ereignissen gehörten zu den häufigen Themen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1366602_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Darüber hinaus suchten Menschen wegen Einsamkeit, aus Sorge um Angehörige oder aufgrund der psychosozialen Folgen körperlicher Erkrankungen Unterstützung.<BR \/><BR \/>„Psychische Krisen können jeden Menschen treffen“, betont Gesundheitslandesrat Hubert Messner. Umso wichtiger sei ein niederschwelliges Angebot, das rund um die Uhr erreichbar ist.<h3>\r\nAuch Angehörige können sich melden<\/h3>Das Krisentelefon richtet sich nicht nur an Menschen, die selbst in einer Krise sind. Auch Angehörige, Fachstellen und Ordnungskräfte können sich an den Dienst wenden.<BR \/><BR \/>Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und anonym. Ausgebildete Psychologinnen und Psychologen schätzen die Situation ein, unterstützen bei der Bewältigung akuter Krisen und helfen bei der Stabilisierung. Bei Bedarf vermitteln sie an passende Hilfsangebote vor Ort.<BR \/><BR \/>„Echte Selbstfürsorge bedeutet nicht nur, sich eine Pause zu gönnen, sondern auch zu erkennen, wann die eigenen Kräfte allein nicht mehr ausreichen“, sagt Erwin Steiner, Leiter des Psychologischen Krisentelefons.<BR \/><BR \/>Das <b>Psychologische Krisentelefon ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr erreichbar<\/b>.<h3>\r\nPsychologisches Krisentelefon Südtirol: 800 101 800<\/h3>\r\n