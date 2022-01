„Wer Delta hatte, kann sich jetzt wieder mit Omikron infizieren“

„Bei dieser Wachstumsrate werden wir nächste Woche 3 Millionen positive Corona-Fälle haben“, sagte Cartabellotta in einem Interview. „Nächsten Montag könnten wir 38 Prozent der Betten auf den Normalstationen und 20 Prozent auf den Intensivstationen mit Covid-Patienten belegt haben“, sagte der Experte. „Prozentsätze, die langsam beunruhigend sind.2Was die Möglichkeit einer erneuten Ansteckung betrifft, so lag der Anteil der Reinfektionen an der Gesamtzahl der gemeldeten Fälle bis Mitte Dezember bei etwa einem 1 Prozent. In den letzten beiden Wochen lag der Prozentsatz der Reinfektionen bei 2,4 Prozent und ist diese Woche auf 3,1 Prozent gestiegen. „Es ist also wahrscheinlich, dass diejenigen, die sich mit Delta infiziert haben, sich jetzt wieder mit Omikron infizieren“, so Cartabellotta.

