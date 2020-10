Wer hat an der Uhr gedreht?

Inmitten der Coronakrise ist die Sommerzeit in Europa am Sonntag zu Ende gegangen. Um 3 Uhr wurden die Zeiger um eine Stunde zurückgedreht. Damit gilt in Südtirol die Normalzeit – die sogenannte Winterzeit. Die Sonne geht dann morgens eine Stunde früher auf und abends eine Stunde früher unter.