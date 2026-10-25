Mit Beginn der Winterzeit wurden in Südtirol und den meisten Ländern Europas am Sonntagmorgen die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt.<BR \/><BR \/>Bis zum 28. März 2027 gilt dann wieder die mitteleuropäische Zeit (MEZ), auch Winterzeit genannt.<BR \/><BR \/>Wenn die Uhren wieder einmal umgestellt werden, brauchen viele Menschen mehrere Tage fürs Drangewöhnen. Mehr als jeder Zehnte (13 Prozent) benötigt nach eigenen Worten sogar mehr als eine Woche für die Umstellung, wie eine Befragung des Meinungsforschungsinstituts Yougov ergab. <BR \/><BR \/><i><b>Und Sie? Haben auch Sie Anpassungsschwierigkeiten?<\/b><\/i><i><b>Stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="865018" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Etwa drei Tage bis eine Woche fürs Gewöhnen brauchen 26 Prozent, weitere 27 Prozent ein bis zwei Tage.<BR \/><BR \/>Gar keine Anpassungsschwierigkeiten haben demnach 29 Prozent der Menschen: Sie sagen von sich, dass sie sich überhaupt nicht umgewöhnen müssen.