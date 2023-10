Wer hat an der Uhr gedreht? Winterzeit hat begonnen

Damit ist die Sommerzeit zu Ende gegangen. Ein halbes Jahr lang gilt die Normalzeit, auch Winterzeit genannt. Am 31. März 2024 wird dann wieder an der Uhr gedreht.Die Sommerzeit war 1966 in Italien eingeführt worden. Die meisten anderen europäischen Länder zogen, in erster Linie aufgrund der Ölkrise von 1973, in den 1970er Jahren nach. Eingeführt wurde die Sommerzeit damals mit dem Hintergrund, Energie zu sparen. Mit der Zeitverschiebung sollte eine Stunde Tageslicht für Unternehmen und Haushalte gewonnen werden.In der gesamten EU wird seitdem am letzten März-Sonntag an der Uhr gedreht – und am letzten Sonntag im Oktober wieder zurück.