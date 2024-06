Wer hat Andreas Hofer (39) gesehen? – Die Suche dauert an

Am Samstag geht die Suche weiter

Die Suchaktion nach dem seit Montagmorgen vermissten Andreas Hofer (39) bleibt weiterhin erfolglos. Vor einigen Tagen gab es zwar vereinzelte Hinweise, diese führten jedoch ins Leere.Am gestrigen Donnerstag ging die Suchaktion in eine weitere Runde: 6 Mann und 3 Hunde suchten von 15 bis 21 Uhr in St. Martin nach dem Vermissten. Die Suche musste jedoch erfolglos abgebrochen werden.Für den heutigen Freitag steht keine Suchaktion auf dem Programm. Am morgigen Samstag soll ein größeres Suchaufgebot nach dem 39-jährigen Andreas Hofer suchen.