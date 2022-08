Wer hat Giacobbe Nicolussi gesehen?

Seit Donnerstag wird der 73-jährige Giacobbe Nicolussi aus Salurn vermisst. Am heutigen Samstag wird die Suchaktion fortgeführt. Hinweise bitte melden.

Heute wird die Feuerwehr, die Bergrettung, die Hundestaffeln und die Carabinieri erneut nach dem 73-jährigen Giacobbe Nicolussi aus Salurn suchen, der seit Donnerstag abgängig ist.



Zweckdienliche Hinweise bitte an die FF Salurn 3393433879, an die Carabinieri Salurn 0471/824300 oder an die Notrufnummer 112 melden.