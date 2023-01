Wer ist Yassine Kanjaa – der Macheten-Terrorist von Algeciras?

Für die Behörden und den spanischen Ermittlungsrichter handelt es sich bei Yassine Kanjaa um einen Einzeltäter, der aus „religiösen Motiven“ und mit „terroristischer Absicht“ handelte. Die Polizei fand in seiner Wohnung im Zentrum von Algeciras einen Pen-Drive mit „jihadistischem Inhalt“. Auf seinem Handy entdeckten die Anti-Terrorexperten zudem über die sozialen Netzwerke Kontakte zu jihadistischen Zellen in der marokkanischen Küstenstadt Tanger sowie in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta.Dennoch gehörte Kanjaa nach ersten Erkenntnissen keinem terroristischem Netzwerk an. Laut den Ermittlern scheint er sich alleine radikalisiert zu haben. Dabei war er zuvor anscheinend nicht einmal besonders religiös. „Bis vor wenigen Wochen trank Yassine noch Alkohol, rauchte Joints, zog sich ganz normal an“, verriet Mohamed, einer seiner WG-Mitbewohner, der spanischen Zeitung El Pais. Mit mehreren Landsleuten wohnte er in einer heruntergekommenen Wohnung eines besetzten Hauses.Um ein wenig Geld zu verdienen, verkaufte er wie viele junge illegale Migranten Drogen in der Hafenstadt. Vor rund 2 Monaten änderte sich Kanjaa allerdings, erklärt Mohamed. Er habe niemals über Jihadismus gesprochen, fing aber an, „wirres Zeug“ zu reden, sprach plötzlich über Allah und schrie sämtliche Frauen, auch Spanierinnen, auf der Straße an, die kein Kopftuch trugen, so der WG-Mitbewohner, der in Algeciras als Kellner in einer Bar arbeitet.Sein plötzlich aggressives und gewalttätiges Verhalten in der Öffentlichkeit entging auch der spanischen Polizei nicht. Bereits 4 Tage vor dem Attentat beobachtete die Polizei den marokkanischen Migranten, der sich seit vergangenen Sommer illegal in Spanien aufhält und auf seine Abschiebung wartet. Da er aber weder vorbestraft noch anderweitig polizeibekannt war, konnten die Behörden ihn lediglich im Auge behalten.In der WG bekamen sie mittlerweile ein wenig Angst. Kanjaa, der sich in seiner marokkanischen Heimatstadt Oued El Marsa anscheinend bereits in psychiatrischer Betreuung befand, wurde paranoid, erklärte, den Teufel zu sehen, forderte seine Mitbewohner zu einem religiösen Leben auf. Einen bedrohte er sogar vor einigen Wochen mit der Machete, mit der er am Mittwoch den Kirchmesner erschlug. „Ich wollte ihn eigentlich bei der Polizei anzeigen. Doch da er keine Aufenthaltspapiere hatte, baten mich die anderen, es nicht zu tun“, meint ein anderer Mitbewohner, der es heute bereut, Kanjaa nicht angezeigt zu haben.Kanjaa fing vor einigen Wochen an, auch schwarze Kaftan-Gewänder zu tragen und regelmäßig zu beten. Zuvor war er eher selten in der Moschee. Doch plötzlich änderte sich das. Dabei kam es allerdings zum Konflikt mit der muslimischen Gemeinde. „Er trat respektlos auf, kritisierte uns, weil wir in der Moschee sprachen und forderte, dass die Moschee 24 Stunden am Tag geöffnet sein müsse“, erklärt Omar Khemlani von der islamischen Gemeinde Algeciras.Abdeslam Baida, Iman einer Moschee im Zentrum der Kleinstadt, schmiss Yassine Kanjaa aufgrund seines Verhaltens sogar einmal aus dem Gotteshaus. „Man merkte, dass irgendetwas mit ihm nicht stimmte. Wir haben gehört, er soll verrückt sein“, erklärt der Iman.Anscheinend fielen der Mesner und die anderen Gläubigen also einem sich selbst radikalisierten Einzelgänger mit psychischen Problemen zum Opfer. Am Freitag wurde der Macheten-Angreifer von Algeciras nach Madrid gebracht, wo er am Montag dem Richter vorgeführt wird.Unterdessen rief der Bürgermeister von Algeciras, José Landaluce, gestern eine eintägige Trauer aus, die Flaggen wurden am Donnerstag auf halbmast gesetzt. Zahlreiche Einwohner, darunter auch viele Muslime, legten am Donnerstag auf dem Platz vor der Kirche La Palma, Blumen für den ermordeten Mesner Diego Valencia nieder.