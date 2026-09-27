Der Verein für Sachwalterschaft macht auf die vorherige Benennung eines Sachwalters oder einer Sachwalterin aufmerksam. Dieses noch wenig bekannte Instrument ermöglicht es, im Voraus jene Person zu benennen, die als Sachwalter oder Sachwalterin eingesetzt werden soll, falls dies notwendig werden sollte.<BR \/><BR \/>Gerade im Fall von Demenz und Alzheimer gilt auf der ganzen Linie: Je früher man Bescheid weiß, desto mehr kann man tun – sowohl was die Diagnose anlangt als auch für die Möglichkeit, früh genug Informationen und Unterstützung zu erhalten und die eigene Zukunft zu planen. <BR \/><BR \/>Früher Bescheid zu wissen kann auch bedeuten, mehr Zeit für eigene Entscheidungen zu haben: sich zu informieren, sich mit Vertrauenspersonen auszutauschen und die eigenen Wünsche für die Zukunft zum Ausdruck zu bringen.<BR \/><BR \/>Ende 2025 hatten in Südtirol knapp 3.700 Menschen eine Sachwalterschaft. Die im Rahmen der Tätigkeit des Vereins erhobenen Daten zeigen, wie häufig Demenzerkrankungen im Bereich der Sachwalterschaft vorkommen: Im Vorjahr waren 40 Prozent der Personen mit Sachwalterschaft, die von Vereinsmitgliedern begleitet wurden, von Altersdemenz oder Alzheimer betroffen. Bei Altersdemenz oder Alzheimer wurde die Sachwalterschaft in 84 Prozent der Fälle von einem Familienmitglied übernommen, in 16 Prozent von einer außenstehenden Person.<BR \/><BR \/>Angesichts der fortschreitenden Alterung der Bevölkerung und der Prognosen, die für die kommenden Jahrzehnte von einer steigenden Zahl von Menschen mit Demenz ausgehen, gewinnt die Möglichkeit, sich frühzeitig mit Entscheidungen für die eigene Zukunft auseinanderzusetzen, zunehmend an Bedeutung. Eine Alzheimer-Diagnose oder eine andere Form der Demenz bedeutet nicht automatisch, dass eine Sachwalterschaft notwendig ist. Gerade weil sich diese Erkrankungen im Laufe der Zeit entwickeln können, ermöglicht die frühzeitige Kenntnis der verfügbaren Instrumente jedoch, eigene Entscheidungen zu treffen, solange man noch in der Lage ist, diese zum Ausdruck zu bringen.<BR \/><BR \/>Das Gesetz ermöglicht es, im Hinblick auf eine mögliche künftige Handlungsunfähigkeit festzuhalten, wen man sich als Sachwalter wünscht, falls eine Sachwalterschaft später notwendig werden sollte. Darüber hinaus können Hinweise zu den eigenen Bedürfnissen und Wünschen festgehalten werden. Die vorherige Benennung eröffnet damit eine andere Perspektive: sich nicht erst dann mit der Sachwalterschaft auseinanderzusetzen, wenn ein konkreter Bedarf entsteht, sondern bereits vorher die Möglichkeiten zu kennen, mit denen die eigenen Wünsche und Entscheidungen zum Ausdruck gebracht und gewahrt werden können.<BR \/><BR \/><b>Termin: Am 30. September findet zum Thema ein kostenloses Webinar statt, das allen Interessierten offensteht.<\/b>