Werbefachleute des hds wollen lokale Kreativwirtschaft besser vernetzen

Der Präsident der Werbefachleute Target im hds, Arnold Malfertheiner. - Foto: © hds

„In den vergangenen Monaten konnten wir trotz aller Schwierigkeiten eine Reihe von Experten-Treffen, Workshops und digitalen Stammtischen organisieren und so die Interessen der Werbewirtschaft in Südtirol voranbringen“, unterstrich Arnold Malfertheiner, Präsident der Werbefachleute Target , der gemeinsam mit Vizepräsident Mario Viganò die Vollversammlung eröffnete.Präsident Malfertheiner referierte über die Tätigkeiten und Initiativen der Berufsgruppe. Im Mittelpunkt standen dabei auch das kontinuierliche Weiterbildungsangebot, das Jugendprojekt und Programmier-Sommercamp Cooding4Kids für 340 Jugendliche , sowie die Sensibilisierungsaktion „Kompetenz Made in Südtirol“ und die Verbesserungsvorschläge bei der Vergabe öffentlicher Ausschreibungen.Insgesamt definiert die Fachgruppe klar das Ziel einer besseren Vernetzung in der Südtiroler Kreativwirtschaft um damit die Kreativbranche näher zusammenbringen.Ebenfalls im Fokus der Veranstaltung stand auch die Neuwahl des Vorstandes. Bestätigt wurde als Präsident Arnold Malfertheiner, während Tatjana Finger auf Mario Viganò als neue Vizepräsidentin folgt. Viganò wurde für seinen langjährigen Einsatz für die Berufsgruppe gedankt.Die Mitglieder des Vorstandes der Werbefachleute Target im hds sind: Arnold Malfertheiner, Mario Viganò, Tatjana Finger, Sabine Peer, Antonio Minchillo, Reinhold Sieder, Martin Viehweider und Willy Vontavon.