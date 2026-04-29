Sind Pfarrgemeinderäte mittlerweile ein Auslaufmodell? Denn die Begeisterung fürs Mitdiskutieren und Mitarbeiten ist über die Jahrzehnte verfolgen. <BR \/><BR \/>Auf die veränderte kirchliche Realität reagiert die Diözesanleitung mit einer Weiterentwicklung der Strukturen. <BR \/><BR \/>Was konkret geplant ist, lesen Sie in der in der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/product_groups\/KD-OHNEPRINT" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen Ausgabe<\/a> des „Katholischen Sonntagsblattes“.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1306551_image" \/><\/div>