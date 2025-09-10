<BR \/>Das Opfer des Diebstahls hatte vor wenigen Tagen bei den Carabinieri von Tscherms Anzeige erstattet. Nachdem er seinen Kastenwagen mitten in Marling geparkt hatte, sollen Unbekannte Werkzeug aus dem Fahrzeug entwendet haben. <BR \/><BR \/>Die Beamten nahmen sofort die Ermittlungen auf – und konnten innerhalb kurzer Zeit die beiden mutmaßlichen Täter identifizieren. Es handelt sich dabei um zwei in Meran wohnhafte italienische Staatsbürger im Alter von 43 und 22 Jahren – sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.