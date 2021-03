Weltwassertag: Wert der Ressource Wasser in Erinnerung rufen

Das Thema des Weltwassertags 2021 ist die Wertschätzung des Wassers für Haushalte, Ernährung, Kultur, Gesundheit, Bildung, Wirtschaft und Umwelt. „Wenn wir einen dieser Werte übersehen, besteht die Gefahr, dass diese endliche, unersetzbare Ressource schlecht verwaltet wird“, schrieb die Unterorganisation UN-Water auf ihrer Webseite zum diesjährigen Motto „Valuing Water“.Ohne das umfassende Verständnis des vielschichtigen Werts von Wasser würden wir diese wichtige Ressource nicht zum Nutzen aller schützen. Die 17 Nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) wurden von der UNO-Vollversammlung 2015 beschlossen. Unter Punkt 6 heißt es „Verfügbarkeit und nachhaltiges Management von Wasser und sanitären Einrichtungen sowie Abwassersystemen sichern“.Erst Mitte März zeigte eine im Fachblatt „Nature Geoscience“ publizierte Studie die Folge des Wassermangels in Form von Ernteausfällen, vertrockneter Wälder und trockenfallende Flüsse als Beispiele für die Auswirkungen von Hitzewellen, mit denen Europa in den vergangenen Jahren immer wieder konfrontiert war. Die Autoren kamen dabei zu dem Schluss, dass die Sommerdürren in Europa seit dem Jahr 2015 weitaus gravierender als in den rund 2100 Jahren davor gewesen sind.Die Südtiroler Caritas zeigt in einer Pressemitteilung auf, dass viele Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und keine Sanitäranlagen haben. Dem wirke die Caritas mit Hilfe privater Spenden und öffentlicher Beiträge der Autonomen Provinz Bozen und der Autonomen Region Trentino-Südtirol seit Jahren entgegen. Unter anderem konnten zahlreiche Projekte in Bolivien, Äthiopien, Kenia, Kamerun und Kongo unterstützt werden.„Durch unsere langjährige Partnerschaft mit Ländern des Südens erkennen wir das Wasser als das an, was es ist: ein unverzichtbarer Baustein für Gesundheit, Nahrung und Entwicklung. Nur wer Wasser hat, hat eine Chance auf ein würdiges Leben“, erläutert Fabio Molon, Leiter der Dienststelle Globale Verantwortung.Die Kampagne MahlZeit ruft die Südtiroler Bevölkerung, aber auch die Wirtschaftstreibenden und die Politik dazu auf, noch viel besser als in der Vergangenheit auf unsere natürlichen Wasserressourcen aufzupassen. Besonders viel Wasser brauche die Sternehotellerie, wird in der Presseaussendung geschrieben. Der Aufruf der Kampagne ist deshalb der, dass im Rahmen einer zukunftsfähigen Entwicklung Südtirols ein nachhaltiges Wassermanagement in sämtlichen Wirtschaftsbereichen mitgedacht werden müsse.Die Trinkwasserversorgung für Menschen zu schaffen, die noch keinen Zugang dazu haben, ist eines der Hauptziele der Meraner Missionsgruppe „ein Brunnen zum Leben“. Hunderte von Brunnenbohrungen und die Anlage von Speicherbecken für die Bewässerung sind in den nunmehr 50 Jahren der Tätigkeit der Meraner Missionsgruppe und ihres Gründers, Alpidio Balbo, geschaffen worden.Die Dörfer mit Wasser zu versorgen, in denen noch keines zur Verfügung steht, ist auch ein Mittel, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen, denn ohne Wasser ist es nicht möglich, die einfachsten Hygienemaßnahmen wie häufiges Händewaschen und die Reinigung der Räume vorzunehmen, schreibt die Missionsgruppe. Im Jahr 2021 werden weitere 8 Brunnenbohrungen durchgeführt, und zwar im Süden und Norden des Benin.Die Arbeiten der Meraner Missionsgruppe zur Erschließung neuer Wasserquellen werden teils von öffentlichen Einrichtungen wie der Autonomen Provinz Bozen, teils durch die Unterstützung zahlreicher Wohltäter ermöglicht.Anlässlich des Weltwassertags lädt die Gemeinde Bozen, auf Initiative des Stadtviertelrats Zentrum-Bozner Boden-Rentsch und in Kooperation mit der SEAB AG, die Bürger dazu auf, Leitungswasser auch unterwegs zu genießen und dieses wertvolle Gut mit Respekt zu behandeln. Der Stadtplan mit der genauen Position aller Trinkbrunnen ist jetzt auch in der App „Junker“ verfügbar.Um die Bozner für die hohe Qualität ihres Trinkwassers zu sensibilisieren, wird zusätzlich eine Informationskampagne gestartet: „Mit unserer gemeinsamen Aktion möchten wir den Bürgern den außerordentlichen Wert und die Hohe Qualität ihres Trinkwassers näher bringen und sie dazu einladen, dieses wertvolle Gut jederzeit und mit Stolz zu genießen“, erklärt Robert Auer, Mitglied des Stadtviertelrats Zentrum-Bozner Boden-Rentsch.Die Informationskampagne sehe vor, dass jeden 22. des Monats das Thema „Bozner Wasser“ aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet wird. Am heutigen 22. März wird mit den grundlegenden Informationen zur Herkunft, zum Verbrauch und zu den Kontrollen des Bozner Wassers begonnen. In den nächsten Monaten werden die gesundheitlichen Aspekte, die Vorteile sowie das Wassersparen behandelt.

apa/stol