Die österreichische Westbahn ist auf Expansionskurs. Damit auch die Südtirolerinnen und Südtiroler auf den Geschmack kommen, sich ein Ticket zu kaufen, gibt es ab Montag einen Rabatt: Zehn Prozent können sich alle Inhaberinnen und Inhaber eines Südtirolmobil-Passes auf den Westflexpreis bei der Westbahn sparen. <BR \/><BR \/>„Wir freuen uns, dass die Kooperation mit der Westbahn gelungen ist. Sie verursacht für das Land keine Kosten und bietet den Südtirolerinnen und Südtirolern einen klaren Vorteil, etwa bei Reisen nach Wien. Der ganze Bahnsektor ist in Europa im Aufwind, mit immer neuen Verbindungen. Das freut mich ganz besonders auch für Südtirol“, betont Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.<h3>\r\nRabatt auf dem gesamten Streckennetz<\/h3>Der Rabatt gilt auf dem gesamten Streckennetz der Westbahn. Es verläuft zwischen Wien, Salzburg, Innsbruck, Bregenz, Lindau, München und Stuttgart. Doch damit gibt sich die Westbahn scheinbar nicht zufrieden: Laut Ingo Dejaco, dem persönlichen Referenten von Daniel Alfreider, ist noch mehr in Planung. „Die Westbahn hat die strategische Vision, ihre Linien ins Ausland auszubauen. Sie könnten sich durchaus vorstellen, Bahnhöfe in Italien und damit auch in Südtirol anzufahren“, erklärt er.<h3>\r\nNeue Fahrpläne in Südtirol<\/h3>Für Pendelnde und Reisende ändert sich jedoch noch etwas: Der jährliche Fahrplanwechsel steht bevor. Ab Sonntag werden alle Bus- und Bahnlinien im südtirolmobil-Netz neu angepasst. Der neue Fahrplan mit allen aktualisierten Verbindungen steht über die südtirolmobil-App sowie in der Online-Fahrplanauskunft zur Verfügung.<BR \/><BR \/>Offenbar entscheiden sich immer mehr Menschen in Südtirol dazu, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Laut dem Ressort für Infrastrukturen und Mobilität wurden inzwischen mehr als 33.000 Fix365-Abos bestellt. Somit verfügen nun fast zwei Drittel der Südtirolerinnen und Südtiroler über ein Abo für den öffentlichen Nahverkehr des Landes.