„Westen muss mit Ausweitung des Krieges rechnen“

„Es war eher schon seit geraumer Zeit geplant“

Versuche Moskaus, Infrastruktur ins Visier zu nehmen

Schritte Putins, Krieg auszuweiten

Bei den Angriffen am Montag auf viele Städte der Ukraine habe es 19 Tote und 105 Verletzte gegeben. Unterdessen sagte der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow, dass Russland kein Interesse an einem direkten Konflikt mit den USA und der NATO habe.Allerdings werde Russland angemessene Gegenmaßnahmen ergreifen und auf das zunehmende Engagement des Westens im Ukraine-Konflikt reagieren, zitierte die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti Rjabkow. „Wir warnen und hoffen, dass sie die Gefahr einer unkontrollierten Eskalation in Washington und anderen westlichen Hauptstädten erkennen.“Die USA teilen die Auffassung der Ukraine, dass Russland die schweren Luftangriffe auf ukrainische Städte bereits vor der Explosion auf der Krim-Brücke geplant hat. Anschläge dieses Ausmaßes könnten nicht innerhalb von ein paar Tagen ausgearbeitet werden, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, John Kirby, dem Sender CNN. „Es war eher schon seit geraumer Zeit geplant. Das heißt nicht, dass die Explosion auf der Krim-Brücke ihre Planung beschleunigt haben könnte.“Zu einer möglichen Reaktion des Westens auf Russlands Raketenangriffe auf ukrainische Städte schreibt die Londoner „Financial Times“ am Dienstag: „Eine Reaktion der westlichen Demokratien sollte darin bestehen, der Ukraine rasch die hochentwickelten Verteidigungssysteme zu liefern, um die sie seit langem bittet.“Würden sie nicht geliefert, werde die Ukraine nur noch verwundbarer, und die Qualen, die ihre Bürger ertragen müssen, werden noch größer – ebenso wie die Kosten für den Wiederaufbau nach dem Krieg.„Trotz des menschlichen Elends, das die russischen Angriffe mit sich bringen, werden sie die außergewöhnliche Entschlossenheit der Ukraine wahrscheinlich nur stärken“, schreibt die Financial Times weiter. „Allerdings müssen sich die westlichen Demokratien auch auf mögliche Versuche Moskaus einstellen, ihre Infrastruktur ins Visier zu nehmen.“Nach Explosionen an den russischen Nord-Stream-Gaspipelines nach Deutschland und ungeklärten Sabotageakten an Kabeln, die am Wochenende einen Teil des deutschen Schienennetzes lahmlegten, wurde am Montag ein Cyberangriff auf Websites von US-Flughäfen russischen Hackern zugeschrieben.„Die Verbündeten müssen nicht nur ihre Unterstützung für die Ukraine aufstocken, sondern auch die Überwachung kritischer Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsnetze verstärken – und darauf vorbereitet sein, dass einer von Putins nächsten Schritten ein Versuch sein könnte, den Krieg auszuweiten.“