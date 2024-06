Wetter: Es bleibt unbeständig – Gewitter halten über der Nacht an

Keine weiteren Hagelfälle

Am Dienstagvormittag hat es vor allem im Unterland geregnet und im Laufe des Nachmittags nahmen die Regenschauer und Gewitter im ganzen Land zu. Vereinzelt zogen auch Hagelgewitter über das Land, in der Gegend von Aldein zum Beispiel.„Weitere Hagelfälle in der Nacht müssen wir jedoch nicht befürchten. Am Abend und über Nacht halten die Gewitter und Regenschauer jedoch an“, erklärt Landeswettermeteorologe Dieter Peterlin . Stärkere Gewitter -wie jene am Freitag- werden jedoch nicht erwartet; Es bleibt aber unbeständig.Unbeständig geht es auch in den nächsten Tagen weiter, vor stärkeren Gewittern bleiben wir aber auch in den kommenden Tagen verschont.Mehr zum Wetter lesen Sie auf der STOL-Wetterseite.