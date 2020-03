Wetter im März „durchschnittlich“

In diesem Monat lagen sowohl die Temperaturen als auch die Niederschlagsmengen nahe den langjährigen Durchschnittswerten, heißt es vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz in Bozen.In Bozen wurde eine mittlere Temperatur von 9,3 Grad Celsius verzeichnet - der Mittelwert liegt bei 9,1 Grad.Die höchste Temperatur des Monats betrug 22 Grad und wurde am 11. und 19. März in Schlanders und Branzoll gemessen.Die niedrigste Temperatur wurde am heutigen Dienstag, dem letzten Tag des Monats, in Toblach mit minus 11 Grad gemessen.Informationen über die allgemeine Wetterlage und die weitere Entwicklung sind auf wetter.provinz.bz.it/ abrufbar.

lpa