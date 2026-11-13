In Südtirol kommt es am heutigen <b>Freitag<\/b> im Tagesverlauf zu einer Wetterbesserung. Die Höhenströmung dreht auf Nord, dadurch wird es föhnig und die Luftmassen trocknen ab.<BR \/><BR \/>In den frühen Morgenstunden muss gebietsweise noch mit einigen Niederschlägen gerechnet werden, vor allem in höheren Lagen. Am Alpenhauptkamm sinkt die Schneefallgrenze vorübergehend auf rund 1.300 Meter. Gleichzeitig frischt der Nordföhn auf: Die Niederschläge klingen im Laufe des Vormittags überall ab, am Nachmittag lockert es zunehmend auf.<BR \/><BR \/>Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 5 und 13 Grad. Mit Föhn sind örtlich auch etwas höhere Werte möglich.<h3>\r\nSamstag wird sonnig und wolkenlos<\/h3>Gute Nachrichten für das Wochenende: Am <b>Samstag<\/b> stellt sich in ganz Südtirol sonniges und wolkenloses Wetter ein. Örtliche Frühnebelfelder lösen sich im Laufe des Vormittags auf. Danach dominiert der Sonnenschein.<h3>\r\nWechselhaft zum Wochenbeginn<\/h3>Am <b>Sonntag<\/b> wechseln Sonne und einige Wolken. Am <b>Montag<\/b> wird es hingegen wieder trüber, zudem kann es stellenweise etwas regnen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.300 und 1.500 Metern.<BR \/><BR \/>Auch am <b>Dienstag<\/b> bleibt das Wetter wechselhaft. Sonne und Wolken wechseln einander ab.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter lesen Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a>