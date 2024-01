Wetter in Südtirol: Unten kalt, oben mild

Viel Sonne und milde Luft in den Bergen

Mehr Wolken zu Beginn des Februar

Kurz und knapp: Unten kalt, oben warm oder zumindest milder. Ein Beispiel dafür nennt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin: In Bruneck hatte es gestern Morgen minus 9 Grad Celsius, während zur selben Zeit die Quecksilbersäule am Kronplatz plus 2 Grad Celsius anzeigte. Eine Inversionswetterlage, wie sie im Buche steht.Und sie verschärft sich Richtung Wochenende noch weiter – „am Wochenende noch mildere Luft auf den Bergen“, kündigt Peterlin an.Und somit geht der Jänner am heutigen Mittwoch großteils sonnig mit einigen hohen Wolkenfeldern ab dem Vormittag und Temperaturen bis zu 11 Grad Celsius zu Ende.Der Februar beginnt mit mehr Wolken und am Alpenhauptkamm leichten Niederschlägen, geht dann allerdings mit einem Mix aus Sonne und Wolken weiter.