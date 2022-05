Wetter in Südtirol: Wärmste Nacht im Mai seit Messbeginn

In Bozen und Meran sowie im Etschtal und Unterland sank das Thermometer in der vergangenen Nacht nicht unter die 20 Gradmarke. Damit gab es vergleichsweise früh die erste Tropennacht des Jahres in Südtirol.Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin in den sozialen Medien schreibt, war die vergangene Nacht zudem die bisher wärmste Nacht im Mai seit Messbeginn im Jahr 1956.In weiten Landesteilen gab es am Donnerstag ein vom Hochnebel getrübtes Erwachen. „Dieser lockert aber im Laufe des Vormittages auf und es wird freundlicher. Später sind besonders im Norden Südtirols einzelne Gewitter möglich“, schreibt Florians Wetterseite auf Facebook.