„Das wird eine recht wechselhafte Wetterwoche“, betont Landesmeteorologe Dieter Peterlin. „Zwei Mal gibt es etwas Regen – und zwar am heutigen Montagabend und am Donnerstag. Dazwischen viele Wolken und nur zeitweisen Sonnenschein“, so Peterlin. „Eine Wetterbesserung Richtung Wochenende ist aber möglich.“<h3>\r\nWechselhaftes Wetter<\/h3>Doch werfen wir einen Blick auf die nächsten Tage im Detail: Am morgigen <b>Dienstag<\/b> überwiegen die Wolken, vereinzelt können noch ein paar Regentropfen fallen. Am Nachmittag und gegen Abend sind stellenweise Aufhellungen möglich. Die Temperaturen steigen auf rund 10 Grad im oberen Pustertal bis 16 Grad im Unterland.<BR \/><BR \/>Am <b>Mittwoch<\/b> geht es mit vielen Wolken weiter. Über den größeren Tälern kann sich im Tagesverlauf stellenweise die Sonne zeigen – ein kleines Aufatmen zwischen den Wolken also.<BR \/><BR \/>Am <b>Donnerstag<\/b> zieht dann wahrscheinlich eine Kaltfront durch und bringt verbreitet Regenschauer. Die Schneefallgrenze sinkt am Alpenhauptkamm auf etwa 1500 Meter – ein klares Zeichen, dass der Winter nicht mehr allzu weit entfernt ist.<BR \/><BR \/>Am <b>Freitag<\/b> stellt sich wieder recht sonniges Wetter ein, auch wenn es am Alpenhauptkamm noch etwas wechselhafter bleibt.<BR \/><BR \/>Für den <b>Samstag<\/b> ist die Prognose noch unsicher. Vor allem im Norden kann es am Vormittag etwas regnen und oberhalb von rund 1400 Metern schneien. Im Laufe des Tages bessert sich das Wetter aber überall, und die Sonne dürfte sich wieder öfter zeigen.<BR \/><BR \/>Die <b>Höchstwerte bleiben die ganze Woche über unter 17 Grad<\/b> – die dicken Jacken sind also endgültig zurück im Einsatz.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum aktuellen Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf unserer STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>