Wetter: Trüber Start in die Woche – Ab Donnerstag wird es sonnig

Am Wochenende scheint häufig die Sonne

Eine Südwestströmung führt feuchte Luftmassen ins Land: Die Wolkendecke überwiegt und stellenweise kann es am heutigen Montag nass werden. Die Höchsttemperaturen reichen von 15 auf 23 Grad.Am Dienstag trübt sich das Wetter weiter ein. Es kommt häufiger zu zu Neiderschlägen: Regenwolken breiten sich auf dem Großteil des Landes aus. Am Mittwoch wird es wieder etwas freundlicher: Die Wolkendecke lockert auf, zeitweise zeigt sich die Sonne. Trotzdem kann es vereinzelt noch nass werden.Ab Donnerstag wir es recht sonnig und am Wochenende scheint häufig die Sonne.