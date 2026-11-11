Besonders betroffen sind die nördlichen Regionen. In Ligurien, der Toskana und Friaul-Julisch Venetien muss mit teils ergiebigen Regenfällen gerechnet werden. Auch in den östlichen Alpengebieten fällt Niederschlag, der in höheren Lagen als Schnee niedergehen kann. Die Temperaturen bleiben im Norden mit Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad deutlich niedriger als im Süden. In Mittelitalien konzentrieren sich die Regenfälle vor allem auf die nördliche Toskana und die tyrrhenische Küste.<BR \/><BR \/>Ganz anders präsentiert sich die Wetterlage südlich von Rom sowie auf Sizilien und Sardinien. Dort bleibt es überwiegend trocken, vielerorts zeigt sich die Sonne. Die Höchsttemperaturen erreichen 25 bis 26 Grad.<BR \/><BR \/> Allerdings ist auch der Süden nicht ganz von den Wettererscheinungen verschont: Ein kräftiger Scirocco sorgt für teils starke Windböen. Auf den Meeren wird zudem mit rauer bis sehr rauer See gerechnet. An exponierten Küstenabschnitten sind hohe Wellen und starke Brandung möglich.<BR \/><BR \/>Am Freitag hält die unbeständige Wetterlage im Norden und in Teilen Mittelitaliens an. Am Samstag sind vor allem in der Emilia-Romagna sowie vereinzelt in Mittelitalien noch Schauer möglich. Im Süden können ebenfalls einzelne Niederschläge auftreten. Ab Sonntag zeichnet sich schließlich eine allmähliche Wetterberuhigung ab.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was das Wetter in Südtirol anbelangt, so können Sie hier die Prognose für die kommenden Tage nachlesen. <\/a><\/b>