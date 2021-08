Wetterkapriolen in Griechenland – Hoffnung auf Regen in Brandregionen

Ganz Griechenland hofft, dass die Regenwolken auch den brandgepeinigten Norden der zweitgrößten Insel Euböa sowie den Westen der Halbinsel Peloponnes abdecken und dort die Feuer etwas eindämmen. Darauf verlassen wollte sich aber zunächst niemand.Auf Euböa kämpften noch in der Nacht zum Donnerstag fast 900 Feuerwehrleute mit 232 Löschzügen und anderen Fahrzeugen gegen die Flammen. Im Westen der Halbinsel Peloponnes waren laut griechischer Feuerwehr am Mittwochabend 578 Feuerwehrleute und 181 Fahrzeuge im Einsatz. Allein bis Dienstag waren in Griechenland rund 90.000 Hektar Wald verbrannt. An diesen beiden größten Feuerfronten in Griechenland sind mittlerweile Rettungskräfte aus mehr als 20 Staaten im Einsatz, darunter auch Feuerwehrleute und das Technische Hilfswerk aus Deutschland. Zahlreiche Staaten haben Löschflugzeuge und -hubschrauber geschickt.So ist unter anderem seit Mittwoch eine Löschvariante des riesigen russischen Transportflugzeugs Iljuschin im Einsatz. Der Flieger kann bei einem einzelnen Einsatz rund 42 Tonnen Wasser über den Brandherden ablassen.

apa