Ein Hangrutsch verschüttete den Eingang zu der Höhle bei Urzulei auf Sardinien, wie die italienische Bergrettung am Montag mitteilte. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371762_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der 31 Jahre alte Mann sitzt demnach seit Sonntagnachmittag fest. Bei ihm handelt es sich um einen Italiener.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371765_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Rettungsarbeiten hätten die ganze Nacht angedauert und würden fortgesetzt, teilte die Bergrettung weiter mit. Die Einsatzkräfte, die sich durch die Geröllmassen zu ihm vor graben, konnten demnach inzwischen Kontakt zu dem Mann aufnehmen. Er sei am Leben und bei Bewusstsein.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371768_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Bergungsarbeiten gestalten sich nach Angaben der Rettungskräfte äußerst schwierig. Mehr als 30 Einsatzkräfte der Berg- und Höhlenrettung arbeiten mit Unterstützung der Feuerwehr daran, das Material, das den Höhleneingang versperrt, von Hand zu entfernen. Sie wollen so zu dem Mann vordringen, der vermutlich unter weiteren Trümmern unterschiedlicher Größe begraben liegt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371771_image" \/><\/div>