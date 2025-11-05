Markus Kirchler aus Jenesien besuchte von 2010 bis 2015 die WFO und schloss seine Matura mit der Höchstnote von 100\/100 ab. In der Rangliste der mehr als 100 Südtiroler Maturanten, die die Staatsprüfung im Jahr 2015 mit 100 Punkten abschlossen, wurde der Schüler an 7. Stelle gereiht.<BR \/><BR \/>„Vielen Lehrerinnen und Lehrern ist er noch in lebendiger Erinnerung - als besonnener, zielstrebiger junger Mensch, der seine Aufgaben mit Ruhe und Leidenschaft anging“, heißt es vonseiten der WFO. <BR \/><BR \/>„Die Schulgemeinschaft der WFO ist in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freundinnen und Freunden.“