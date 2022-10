WhatsApp funktioniert nach weltweitem Ausfall wieder

WhatsApp ist am Dienstag in weiten Teilen der Welt ausgefallen. In Italien und auch in Südtirol konnten ab etwa 9 Uhr keine Nachrichten mehr verschickt oder empfangen werden. Um 11 Uhr schien die Störung behoben worden zu sein und erste Nachrichten trudelten wieder bei den Nutzern des Messengerdienstes ein.User berichteten zuvor auf Twitter und anderen Kanälen, dass sie keine Mitteilungen mehr senden konnten. Auch bei den Portalen Allestörungen.de und Netzausfall.at meldeten viele einen Ausfall der Whatsapp-Plattform. Betroffen waren laut ersten Informationen sowohl die Handy-App als auch die Desktop-Version für PC und Mac.Die Online-Plattform Downdetector teilte mit, dass in Indien mehr als 11.000 Nutzer über einen WhatsApp-Ausfall berichteten, während es in Großbritannien rund 68.000 waren und 19.000 in Singapur. Downdetector bietet Statusberichte über verschiedene Internetseiten und Dienste. Der nun genannte WhatsApp-Ausfall dürfte allerdings eine größere Zahl von Nutzern getroffen haben.Der Grund für die Störung in mehreren Ländern war zunächst nicht bekannt. „Uns ist bewusst, dass einige Leute derzeit Probleme beim Senden und von Nachrichten haben, und wir arbeiten daran, WhatsApp so schnell wie möglich wiederherzustellen“, hieß es beim Mutterkonzern Meta.