WHO-Chef: „Organisation konzentriert sich auf Rettung von Leben“

„Die WHO konzentriert sich einzig und allein darauf, allen Menschen zu dienen, um Leben zu retten und die Covid-19-Pandemie zu stoppen“, schrieb Tedros am Mittwoch auf Twitter.„Wir haben keine Zeit zu verlieren“, fügte der WHO-Chef hinzu. Trump hatte zuvor am Dienstag den Stopp der US-Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation verkündet. Er warf der WHO „Missmanagement“ in der Corona-Krise vor. So habe die Organisation von Einreisesperren abgeraten und die tatsächliche Lage in China als Ursprungsort des Virus nicht ausreichend untersucht.„Tausende Menschenleben“ hätten gerettet und schwerer wirtschaftlicher Schaden vermieden werden können, wenn die WHO besser gearbeitet hätte, sagte Trump. Der Schritt des US-Präsidenten hatte weltweit Kritik hervorgerufen.

apa