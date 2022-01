WHO: Hälfte der Europäer wird sich innerhalb von 2 Monaten infizieren

Das sagte der Regionaldirektor für Europa bei der Weltgesundheitsorganisation Dr. Hans Kluge in einem Briefing über den Fortgang der Pandemie: „In einigen europäischen Ländern ist der Höhepunkt der Omikron-Variante bereits erreicht, aber die Situation innerhalb des Kontinents ist sehr unterschiedlich, so dass wir immer daran denken müssen, die am meisten gefährdeten Personen zu schützen.“„Ich bin auch sehr besorgt darüber, dass sich die Variante nach Osten ausbreitet und wir daher noch nicht die vollen Auswirkungen in Ländern sehen können, in denen die Impfquoten niedriger sind und in denen ein größeres Krankheitsrisiko für die Ungeimpften besteht“, betonte er.

ansa/kn