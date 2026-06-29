Nach den vergangenen Tagen soll es auch am heutigen Montag in weiten Teilen Europas erneut Rekordtemperaturen geben – von der Tschechischen Republik über Deutschland bis nach Polen, wo 40,5 Grad erreicht werden sollen. Gleichzeitig wird das Eintreffen kühlerer Luftströmungen aus dem Nordatlantik erwartet, die ab Dienstag zu einem allmählichen Temperaturrückgang sowie zu Schauern und Gewittern führen könnten.<BR \/><BR \/>Auch in Italien hält die drückende Hitze unvermindert an. Einwohner und Touristen suchen weiterhin Zuflucht in Kirchen, Museen und Einkaufszentren. Selbst nachts bleiben die Temperaturen außergewöhnlich hoch: In Turin wurde mit einer Tiefsttemperatur von 27,3 Grad ein neuer Rekord aufgestellt – der höchste jemals gemessene Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1753. <BR \/><BR \/>Besonders betroffen sind die großen Städte wie Mailand, Florenz, Rom und Neapel, wo die Temperaturen tagsüber an die 40-Grad-Marke heranreichen. Auch Südtirol ächzt unter der extremen Hitze. Abkühlung soll es ab Mittwoch geben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/endlich-wird-es-kuehler-am-mittwoch-gehen-die-temperaturen-zurueck" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier mehr dazu)<\/a>