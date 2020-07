WHO verzeichnet erneut Rekordanstieg an Corona-Neuinfektionen

In den vergangenen 24 Stunden seien weltweit fast 238.000 neue Erkrankungen registriert worden, teilte die WHO am Freitagabend mit. Die bisher größte Zahl von Neu-Infektionen binnen eines Tages hatte die UNO-Gesundheitsorganisation am Sonntag mit gut 230.000 Fällen verzeichnet.Zuletzt habe die Zahl der neu registrierten Erkrankungen vor allem in den USA, Brasilien, Indien und Südafrika zugenommen, so die WHO. Die Zahl der Todesfälle bleibe derzeit dagegen konstant bei durchschnittlich rund 5000 täglich.

apa