WHO: Ohne ständigen Druck kehrt Virus immer wieder

„Ich weiß, das wollen die Leute nicht hören, aber das ist die Realität“, fügte Ryan hinzu. Es sei außergewöhnlich schwer, das Virus zu stoppen.Die Aufgabe besteht laut Ryan darin, durch Nachverfolgung, Tests und lokale Maßnahmen Ausbruch für Ausbruch schnell zu bekämpfen und so weitere landesweite Lockdowns wie im Frühjahr zu vermeiden.„Das sagen wir den Ländern in Europa: Belasst den Druck auf dem Virus“, so Ryan.WHO-Expertin Maria van Kerkhove erinnerte an die zentrale Bedeutung großer Menschenansammlungen für die Verbreitung des Erregers. „Das Virus liebt solche Ansammlungen.“Die WHO erwartet diese Woche das Überschreiten der Marke von 20 Millionen Infizierten. Mehr als 720.000 Patienten sind nach offiziellen Daten mit oder an Covid-19 gestorben. Experten schätzen die Dunkelziffer nicht erfasster Infektionen und Todesfälle allerdings als hoch ein.

apa