WHO: Omikron-Welle verliert langsam an Fahrt

Die Omikron-Welle scheint an Fahrt zu verlieren: Weltweit ist die Zahl der neuen Covid-19-Fälle in der vergangenen Woche um 5 Prozent gestiegen – in der vorhergehenden Woche waren es noch 20 Prozent. Auch die Zahl der Todesfälle durch Corona blieb stabil. Diese Zahlen gehen aus dem jüngsten Bulletin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hervor.