WHO: Pandemie ist größte Gesundheitskrise unserer Zeit

„Zeiten wie diese bringen das Beste und das Schlimmste in den Menschen zum Vorschein“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in einer im Internet übertragenen Pressekonferenz.Es gebe inzwischen mehr Infizierte und mehr Todesfälle im Rest der Welt als in China. Bei jedem Verdachtsfall müsse ein Test gemacht werden, mahnte der WHO-Chef.

apa