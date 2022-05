WHO schlägt Alarm: In der Ukraine droht Cholera auszubrechen

Foto: © APA/afp / DMYTRO 'OREST' KOZATSKYI

Es habe bislang deutlich über 200 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen in der Ukraine gegeben, sagt der Europa-Chef der WHO, Hans Kluge, zur Nachrichtenagentur Reuters. Dies habe zur Folge, dass die Gesundheitsversorgung in der Ukraine auf „Messers Schneide“ stehe.Ein weiteres Problem, das dazukomme, sei, dass die Corona-Pandemie in der Ukraine noch nicht ausgestanden sei und das durch den Krieg verursachte Gesundheitsproblem noch einmal deutlich verschlechtere. Das Impfprogramm müsse stark erhöht werden, fordert die WHO.Das größte Problem sieht die Weltgesundheitsorganisation derzeit aber in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol: Aufgrund der wochenlangen Kämpfe und der Belagerung durch russische Truppen, seien die hygienischen Zustände in der Stadt „katastrophal“. Von diesen Zuständen gehe eine tödliche Gefahr aus, es könnten tödliche Epidemien ausbrechen, warnen Gesundheitsexperten.So warnt die WHO-Expertin Dorit Nitzan, dass die Gefahr, dass in Mariupol die Cholera ausbrechen könnte, äußerst groß und konkret sei.Alle Berichte zum Krieg in der Ukraine lesen Sie hier.