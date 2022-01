WHO: „Wir brauchen neue Impfstoffe“

Nach Ansicht von WHO-Experten sei es angesichts des Auftretens neuer Varianten nicht sinnvoll, weiterhin Auffrischungsimpfungen mit bestehenden Impfstoffen vorzunehmen.„Auffrischungsimpfungen könnten zwar als Teil eines Notfallplans in Betracht gezogen werden, aber wiederholte Impfungen in kurzen Abständen wären keine nachhaltige Langzeitstrategie„, sagt der Leiter der Impfstrategie bei der Europäischen Arzneimittelagentur (Ema), Marco Cavaleri.Omikron entwickle sich rasch zur vorherrschenden Variante. Diese Variante scheine eine weniger schwere Infektion zu verursachen, es seien weitere Daten erforderlich, so Cavaleri. Er sagte, Omikron sei „eine potenzielle Belastung für die Krankenhäuser, die nicht unterschätzt werden sollte.Die Genehmigung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) für Impfstoffe, die für die Omikron-Variante geeignet sind, könnte „im April-Mai“ erfolgen.

