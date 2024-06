Schreckliche Entdeckung auf der A4 in Vigonza bei Padua: In der Nacht auf gestern ist dort eine Frauenleiche gefunden worden. Zuerst wurde von Suizid ausgegangen, doch mittlerweile stellte sich heraus: Ihr Partner soll sie in der Nacht auf Mittwoch von einer Brücke auf die Autobahn gestoßen haben, wo sie von einem Lkw erfasst wurde.