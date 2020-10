Widmann: „Lage im Griff, verschärfte Maßnahmen derzeit nicht notwendig“

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Die Corona-Zahlen seien ähnlich wie vor 3 oder 4 Wochen, erklärte Landesrat Widmann.„Die Lage ist im Griff, verschärfende Maßnahmen sind derzeit nicht nötig“, so Widmann. Die Ersttests an Personen hätten deutlich zugenommen, diese müsse man mit der Situation im März vergleichen, um aussagekräftige Zahlen zu haben.Am Anfang habe man nur die Spitze des Eisbergs erfasst: „Sind im März täglich 5 bis 6 Menschen in die Intensivstation gekommen, so gab es auch Tausende Infizierte, die nicht erfasst wurden. Heute wird 7-8 mal so viel wie im März getestet“, so der Landesrat.Auch müsse berücksichtigt werden, ob die Tests von Einzelfällen stammen oder von bestimmten Kategorien oder Orten: „Heute versuchen wir, auf das Entstehen von Infektionsherden schnell zu reagieren. Wenn man die Protokolle wie in ganz Europa etwas aufweicht, haben wir noch mehr Testkapazitäten.“Die Zahl der Intensivbetten sei seit März von 37 auf 100 gestiegen und man könne schnell auf 130 erweitern. Man habe heute viel mehr Ausrüstung, aber das würde nicht reichen, wenn über Europa eine große Infektionswelle komme.„Die präventiven Tests an Mitarbeitern in Tourismus und Landwirtschaft waren wichtig, um Infektionsketten schnell unterbinden zu können. Im Tourismus wurden fast keine Fälle verzeichnet, und das bei rund 200.000 Ankünften, was etwas weniger als die Hälfte der Südtiroler Bevölkerung ist“, so Widmann.Verbesserungen seien hingegen in Produktion und Industrie nötig.„Die Bilanz ist also noch positiv, aber das Risiko kann mit dem Winter steigen. Daher ist jetzt vor allem die Einhaltung der Regeln wichtig“, schloss der Landesrat.Thomas Widmann war im Juli an Corona erkrankt. Im STOL-Video erzählte er, wie es ihm ergangen war.

lpa/stol