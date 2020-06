Widmanns Weg gegen die Wartezeiten

Der Effekt: Wird für das Durchführen einer Visite mehr bezahlt, sind mehr Ärzte und Pfleger zu Zusatzleistungen außerhalb der Arbeitszeit bereit.Weil die Landesregierung erst am Dienstag über Widmanns Anti-Wartezeiten-Strategie entscheidet, gibt sich dieser zugeknöpft. „Dieses Problem ist schwierig in den Griff zu kriegen. Aber ich will dieses Dilemma, das die Menschen als schwerwiegend empfinden, angehen“, sagt Widmann.

lu