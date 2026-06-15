Nach fast elf Jahren im Mailänder Gefängnis von Bollate beginnt für den heute 42-Jährigen ein neues Kapitel seines Lebens. Die Bewilligung der Strafaussetzung zur Bewährung, die von einem Mailänder Gericht erteilt wurde, bedeutet zwar keineswegs das Ende seiner Verurteilung zu 16 Jahren Haft wegen des Mordes an Chiara Poggi, doch erstmals seit<BR \/><BR \/>2007 eröffnet sich für Stasi die Aussicht auf ein Leben, das nicht mehr ausschließlich von Gefängnismauern bestimmt wird. Wenige Stunden vor seiner Entlassung am Samstag räumte Stasi seine Zelle. Dem Zellengenossen hinterliess er einen tragbaren Kühlschrank, einen Ventilator und andere persönliche Gegenstände - ein stilles Ritual unter Häftlingen, die das Gefängnis verlassen. Doch der Abschied ist mehr als eine Formalität. Hunderte Mitgefangene, Bedienstete und Mitarbeiter der Haftanstalt verabschiedeten ihn.<BR \/><BR \/>Anschließend fuhr Stasi in die Nähe von Mailand. Dort erwartete ihn seine Mutter Elisabetta Ligabò, die während der gesamten Jahre unbeirrt an die Unschuld ihres Sohnes glaubte. Am gemeinsamen Mittagessen nahm auch Stasis Anwältin Giada Bocellari teil.<BR \/><BR \/>Juristisch bleibt die Zukunft Stasis offen. Die neuen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Pavia gegen Andrea Sempio, einen Freund von Chiaras Bruder Marco, haben einen Fall wieder in Bewegung gebracht, der lange als abgeschlossen galt. Ob daraus tatsächlich ein Wiederaufnahmeverfahren entsteht, ist derzeit jedoch ungewiss.<BR \/><BR \/>Fest steht hingegen, dass Stasi weiterhin strengen Auflagen unterliegt. Er muss seinen Wohnsitz in der Lombardei behalten, nachts zu Hause sein und darf Reisen nur mit Genehmigung antreten. Dennoch gewinnt er Freiheiten zurück, die für andere selbstverständlich erscheinen. <BR \/><BR \/>Besonders eine hat für ihn symbolischen Wert: Er darf wieder selbst fahren. Die Leidenschaft für Motorräder und Motoren hat ihn all die Jahre begleitet. Jetzt kann er seinen Traum wieder verwirklichen. Stasi war 2016 wegen des Mordes an Chiara Poggi zu 16 Jahren Haft verurteilt worden.