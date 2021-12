Wie bereitet sich Südtirol auf die Omikron-Welle vor?

Die Omikron-Variante des Coronavirus grassiert zurzeit in Europa und darüber hinaus. In den USA hat sie sich innerhalb kurzer Zeit zur vorherrschenden Variante entwickelt und für einen sprunghaften Anstieg bei den Neuinfektionen gesorgt. Ebenso wie in Großbritannien, wo die Infektionszahlen letzthin förmlich explodiert sind. In Südtirol wurden bisher 3 Fälle der neuen Virusvariante bestätigt. Ist die Lage also noch unter Kontrolle oder trügt der Schein?